Bala'da şehit olan jandarma astsubayın acı haberi

Ankara-Bala'da yoldaki lastik parçalarını temizleyen Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatıldı.

Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde ihbar üzerine yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada Esra Ç. idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
