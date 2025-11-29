Ankara'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Turgut G. idaresindeki 06 DNB 38 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Şükrü G'nin kullandığı 06 DUE 639 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel