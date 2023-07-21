Ankara'da Otomobil Çarpışması: İki Kişi Yaralandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kamil Kalkan ve Hüseyin Erdoğan yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Erdoğan ve eşi Saliha Erdoğan yaralandı. Kalkan'ın otomobilinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar, Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Kamil Kalkan idaresindeki 06 ZBE 38 plakalı otomobil, Çubuk- Ankara karayolu Yazır Mahallesi mevkisinde Hüseyin Erdoğan yönetimindeki 06 CDC 58 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Erdoğan ve eşi Saliha Erdoğan yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle Kalkan'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar Hüseyin Erdoğan ve Saliha Erdoğan'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi