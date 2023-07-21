Ankara'da Otomobil Çarpışması: İki Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kamil Kalkan ve Hüseyin Erdoğan yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Erdoğan ve eşi Saliha Erdoğan yaralandı. Kalkan'ın otomobilinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar, Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.