Ankara'da otluk alandaki yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Serkan S. tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otluk alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Serkan S'nin, "kasten orman yakma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serkan S. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcıya ifade veren zanlı, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü.

İfadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Serkan S, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında tutuklandı.

Olayın geçmişi

Dün Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 2,5 saatte kontrol altına alınmıştı.

Bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yangının çıkış anına ilişkin görüntüler yansımış, görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı tutuşturduğu görülmüştü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 41 yaşındaki Serkan S. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.