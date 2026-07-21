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Ankara'da otları ateşe verip yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Ankara'da otları ateşe verip yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
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Ankara Yenimahalle'de otları çakmakla ateşe vererek yangın çıkaran Serkan Sun, kasten orman yakma suçundan tutuklandı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde otları çakmakla ateşe verip yangın çıkaran Serkan Sun, 'Kasten orman yakma' suçundan tutuklandı.

Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda dün çıkan ve ağaçlara sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Serkan Sun'un elindeki çakmakla farklı noktalarda otları ateşe verdiğini belirledi. Görüntülerde, şüphelinin alanı ateşe verdikten sonra bölgeden ayrıldığı görüldü. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Sun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serkan Sun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Kasten orman yakma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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