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Ankara'daki ot yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Yenimahalle'deki ot yangınına ilişkin soruşturmada, bir kişinin çakmakla otları tutuşturduğu güvenlik kamerasına yansıdı. 41 yaşındaki Serkan S. kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki ot yangınıyla ilgili soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.

Geniş alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yangının çıkış anına ilişkin görüntüler yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı yerlerinden tutuşturduğu görüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 41 yaşındaki Serkan S. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kundaklama" şüphesiyle gözaltına alındı.

Serkan S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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