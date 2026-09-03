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Çankaya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankaya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Ankara Çankaya Keklikpınarı Mahallesi'nde, baz istasyonu yakınındaki otluk alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'ndeki baz istasyonu ve vericilerin yanındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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