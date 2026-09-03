Çankaya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'ndeki baz istasyonu ve vericilerin yanındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı