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Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı 15 Ekim'e kadar uzatıldı

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Ankara'da milli park, mesire alanları, tabiat ve orman parkları hariç ormanlık alanlara giriş yasağı 15 Ekim 2026'ya kadar uzatıldı.

Ankara'da milli park, mesire alanları, tabiat ve orman parkları hariç ormanlık alanlara giriş yasağı 15 Ekim 2026'ya kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşulları ile aşırı sıcaklıkların orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, yangınların büyük çoğunluğunun ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ, bahçe temizliği ile açık alanda yakılan ateşlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Aynı anda birden fazla noktada çıkabilecek yangınların kontrol altına alınmasındaki zorluklar ve risklerin göz önüne alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 22 Mayıs 2026 tarihli Valilik Genelgesiyle 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

"Masraflar sorumlulardan tahsil edilecek"

Açıklamada, orman yangınlarına karşı alınan ilave tedbirler şu şekilde sıralandı:

"İlimiz sınırları genelinde (ziraat arazileri, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil) her ne sebeple olursa olsun orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılması ve ateş almaya sebep olabilecek tüm faaliyetler yasaklanmıştır. Yangın açısından risk taşıyan tüm kırsal alanlar ve orman bitişikleri kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlarca kesintisiz ve sürekli gözlem altında tutulacak. Muhtarlıklar, kendi sorumluluk alanlarında maksadı ne olursa olsun ateş yakan şahısların takip ve kontrolünü bizzat yapacak, tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirecek. Kolluk güçlerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları süreçte tam bir seferberlik ve teyakkuz anlayışıyla hareket edecek, denetimler aralıksız sürdürülecektir. Alınan yasak ve tedbirlere uymayan şahıslar hakkında derhal gerekli adli ve idari işlemler başlatılacak, meydana gelebilecek zararlar ile idari masraflar sorumlulardan tahsil edilecek."

Açıklamada, tedbirlere ilave olarak olası orman yangınlarının önlenebilmesi adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluk alanları ile ilgili özel sektör ve sanayi kuruluşları gibi özellikli alanlarda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: AA
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