Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1091 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1091 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Aralık tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Çalışmalarda 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 23, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 39, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 390 ve ifadeye yönelik aranan 632 şüpheli olmak üzere toplam 1091 kişi yakalandı.