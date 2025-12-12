Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1091 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, 5-11 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda aranan 1091 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında ağır ceza alan birçok kişi bulunuyor.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1091 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Aralık tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.
Çalışmalarda 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 23, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 39, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 390 ve ifadeye yönelik aranan 632 şüpheli olmak üzere toplam 1091 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel