Ankara'da 27 kilogram esrar ele geçirildi; 4 gözaltı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 27 kilogram esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı