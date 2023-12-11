Ankara'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Işıl Erem son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Işıl Erem'in cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren 8 yaşındaki Işıl Erem, son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı'nda dün akşam babasıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Erem'in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Erem'in cenazesi, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Erem'in ailesi ve yakınları katıldı.