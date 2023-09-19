Ankara'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da sürücülüğünü yaptığı motosikletin hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şereflikoçhisar ilçesi Metin Sanal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Berdan Kocaş, kontrolünü kaybettiği motosikleti ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Kocaş'ın cesedi hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA