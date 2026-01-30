Ankara'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Altındağ ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Irak uyruklu 18 yaşındaki Tahır Gazı Muhammed Tahır Al Cafer hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalelerine rağmen sürücüyü kurtaramadı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Irak uyruklu Tahır Gazı Muhammed Tahır Al Cafer (18) idaresindeki 06 KA 2921 plakalı motosiklet, Orhan Kemal Caddesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel