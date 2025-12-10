ABB'den, manda yetiştiricilerine ücretsiz kaba yem desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvan yetiştiricilerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla 34,5 ton kaba yem ve hayvan yemi olarak kullanılan 23 ton arpa, 25 ilçedeki yetiştiricilere yüzde 100 hibe ile ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvan yetiştiricilerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla destekleri sürüyor.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçmiş yıllarda başlatılan kaba yem ve yemlik arpa desteği bu yıl da gerçekleştirildi.

Gölbaşı ATA Çiftliği'nde üretilen kaba yem ve yemlik arpa hasat edilerek manda yetiştiricilerine yüzde 100 hibe ile ulaştırıldı. 25 ilçede 92 manda yetiştiricisine 34,5 ton (1380 balya) kaba yem ve 23 ton (460 torba) yemlik arpa dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Şube Müdürü Hasan Karakuş, "Tritikale, macar fiği, arpa ve buğday karışımlarını balya haline getiriyoruz, kaba yem olarak yetiştiricilerimize dağıtıyoruz. Buna ilave olarak torbalanmış hayvan yemi olarak kullanılacak arpaları da yetiştiricilerimizle buluşturduk. Bu proje kapsamında kaba yem ve torbalanmış arpalar Ankara'daki 25 ilçede manda yetiştiriciliği yapan vatandaşlara dağıtıldı. Kırsal Hizmetler'in daha önce kullanmış olduğu KIRBİS üzerinden başvuru yapan toplam 92 yetiştiriciye kaba yem ve arpalarımızı yüzde 100 hibeli olarak dağıttık." ifadelerini kullandı.