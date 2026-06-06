Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

ANKARA Valiliği, bu akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı