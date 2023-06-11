Ankara'da Kuvvetli Sağanak Hayatı Felç Etti

Başkentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanağın ardından itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarına devam ediyor. Yağmur nedeniyle bazı cadde, sokak ve binalara dolan yağmur suları, pompalarla tahliye edildi. Kentte öğleden sonra kuvvetli şekilde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı ve trafikte aksamalar meydana geldi. Şehir merkezindeki yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı da taşma noktasına geldi.