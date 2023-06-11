Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara'da Kuvvetli Sağanak Hayatı Felç Etti

Ankara'da Kuvvetli Sağanak Hayatı Felç Etti

Güncel Haberler

Başkentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanağın ardından itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarına devam ediyor. Yağmur nedeniyle bazı cadde, sokak ve binalara dolan yağmur suları, pompalarla tahliye edildi. Kentte öğleden sonra kuvvetli şekilde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı ve trafikte aksamalar meydana geldi. Şehir merkezindeki yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı da taşma noktasına geldi.

Başkentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanağın ardından itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Yağmur nedeniyle bazı cadde, sokak ve binalara dolan yağmur suları, pompalarla tahliye edildi.

Bir otelin otoparkında suyla kaplanan otomobiller, ekiplerin çabası sonucu çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kentte öğleden sonra kuvvetli şekilde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı ve trafikte aksamalar meydana geldi.

Şehir merkezindeki yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı da taşma noktasına geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Emre Kürkçü - Güncel

İtfaiye Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title