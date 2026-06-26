Ankara'da kesici aletle bekçiye saldıran bir kişi etkisiz hale getirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kesici aletle bekçiye saldırıda bulunan bir kişi silahla etkisiz hale getirildi.

Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde şüpheli M.T, elinde "sallama" olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşı İ.H.A'yı kovalamaya başladı.

Bu esnada kovalamayı gören bölgedeki bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin şüpheliye ilk olarak sözlü uyarıda bulunduğu, ardından havaya bir kez uyarı ateşi açtığı öğrenildi.

Bu müdahalelere rağmen kesici aletle görevli bekçiye yönelen şüpheli, sol bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T'nin çok sayıda suç kaydının olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.