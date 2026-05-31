Beypazarı'nda kayıp Hatice, yaralı halde bulundu
Ankara'da kayıp olarak aranan Hatice Anlı, Beypazarı ilçesinde yaralı halde bulundu. Yüksekten düştüğü belirlenen Anlı, hastaneye kaldırıldı.
YARALI OLARAK BULUNDU
Ankara'da kayıp olarak aranan Hatice Anlı, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde Nallıkaşı mevkisinde ekipler tarafından yaralı halde bulundu. Yüksekten düşerek yaralandığı belirlenen Anlı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muammer DAŞDELEN/ BEYPAZARI(Ankara),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı