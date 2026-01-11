Haberler

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Başkent Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Çatılarda, parklarda ve araçların üzerinde kar birikintileri oluşurken, belediye ekipleri sahada çalışmalara devam ediyor.

Başkent genelinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak, başta Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Pursaklar ve Kahramankazan olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde görülüyor.

Yağış nedeniyle çatılar, parklar ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 1985 araç ve 2 bin 621 personelle sahada görev yapmaktadır. AKOM Kriz Masası ise tüm birim temsilcilerimizin katılımıyla çalışmaları anlık olarak koordine etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
