Başkentte tırda 3 bin 125 güneş gözlüğü ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonunda bir tırda, 3 bin 125 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce ihbar üzerine bir tıra operasyon düzenlendi.

Tırda yapılan aramada, 3 bin 125 güneş gözlüğü, 10 bin 237 paket kaçak sigara, 42 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 21 kilogram nargile tütünü bulundu.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.