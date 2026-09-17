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Ankara'da kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayının failleri tespit edildi.

Şüphelilerin, özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, iş yeri ve inşaat alanlarında bulunan elektrik kablolarını kısa sürede araçlara yükleyerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin bazı olaylarda kablolarla yetinmeyerek elektronik eşya ve el aletlerini de çaldıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin dikkati çekmemek için kullandıkları yöntem ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri, daha sonra araçları kamera bulunmayan ve ıssız noktalara götürdükleri belirlendi.

Burada araçların çeşitli bölümlerini ayakkabı boyasıyla boyayarak tanınmaz hale getiren şüphelilerin, hırsızlıkların ardından araçları yeniden eski haline getirdikleri tespit edildi.

Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki kablo ve malzemeleri hedef alan şüphelilerin, gerçekleştirdikleri hırsızlıklarla ilgili görüntü ve delillerin titizlikle incelenmesi sonucunda kimlikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş yıllarca hapis cezası bulunanların da olduğu tespit edildi.

Yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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