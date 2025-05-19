Ankara'da Jandarmaya Direnen Sürücü Tutuklandı
Ankara-Anadolu Otoyolu'nda jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracını onların üzerine süren T.K., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Ankara- Anadolu Otoyolu'nda "dur" ihtarına uymayarak aracını jandarma ekiplerinin üzerine süren sürücü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, otoyolda Gerede yönünde ilerleyen 81 AN 861 plakalı aracın sürücüsü T.K. (25), "dur" ihtarına uymayarak aracını Otoyol Jandarma ekiplerinin üzerine sürdü.
Jandarma ekipleri, ters yöne girerek kaçmaya çalışan T.K'yi havaya ateş açarak durdurdu.
"Görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel