Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'da jandarmanın uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik kent genelindeki operasyonlarında çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Başkentte jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktar ve farklı türlerde uyuşturucuya el konuldu.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA