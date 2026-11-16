Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu, 1 tabanca, 100 tabanca mühimmatı ve 3 imalathane ele geçirildi.
Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Kent genelindeki operasyonlarda, çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 1 tabanca, 100 tabanca mühimmatı, 3 imalathane ele geçirildi.
Gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA