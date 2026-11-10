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Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'da jandarmanın kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 386 uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 386 adet uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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