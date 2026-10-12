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Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheliye işlem başlatıldı

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Ankara'da jandarmanın uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonlarda farklı içerik ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda farklı içerik ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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