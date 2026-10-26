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Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı

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Ankara'da JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 186 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 aydır aranan kişi de yer aldı; bu kişi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 8 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 19 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 61 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 80 kişi yakalandı.

Söz konusu kişiler adli makamlara sevk edildi.

186 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "ticareti usulüne aykırı terk etmek, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 186 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 aydır aranan M.C. yakalandı.

M.C., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
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