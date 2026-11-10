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Ankara'da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

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Ankara'da jandarmanın kaçakçılık operasyonlarında kaçak malzeme ticareti ve nakli yapan 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda 93 tabanca mühimmatı, 1 av tüfeği, 21 kıymetli evrak, 32 çek, 18 senet, 15 cep telefonu ve 15 SIM kart ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 93 tabanca mühimmatı, 1 av tüfeği, 21 kıymetli evrak, 32 çek, 18 senet, 15 cep telefonu, 15 SIM kart ele geçirildi.

Kaynak: AA
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