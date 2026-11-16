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Ankara'da jandarma operasyonlarında 191 hükümlü yakalanıp cezaevine sevk edildi

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Ankara'da JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 191 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevlerine sevk edildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 191 hükümlü yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 27, 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 61 ve 2 yıl altı hapis cezası bulunan 96 kişi yakalandı.

Yakalanan 191 hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevlerine sevk edildi.

Kaynak: AA
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