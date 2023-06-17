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Ankara'da İnşaat Yük Asansörü Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da İnşaat Yük Asansörü Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kiremit dolu yük asansörünün altında kalan genç işçi Sezer Uğur hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat yük asansörünün altında kalan genç işçi hayatını kaybetti.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ordulu Sezer Uğur (23) kiremit dolu yük asansörünün altında kaldı. Asansörün henüz düşme sebebi belli olmazken işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Uğur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Sezer Uğur'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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