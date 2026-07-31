Haberler

Ankara'da ilişki vaadiyle gaspa 9 gözaltı

Ankara'da ilişki vaadiyle gaspa 9 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'da, internet üzerinden tanıştıkları erkekleri, ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANKARA'da, internet üzerinden tanıştıkları erkekleri, ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, kadınların, internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçerek ev veya otellerde buluşma ayarladığı belirlendi. Şüpheli kadınların, mağdurlarla kararlaştırılan adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ile paralarını gasbettiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklamalar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano

Sergen Yalçın'ı 2 maçta silip attı: Esamesini bile okutturmuyor
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada

Önce yasak aşkına sonra kendine sıktı! İkisi de artık mezarda

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Gece yarısı çok sayıda atama
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye

Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ara karar! 16 kişiye tahliye
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler