Ankara'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Ankara'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları inceleniyor.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda, E.C.Y. yönetimindeki 06 CVV 780 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 AGT 275 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan G.K, G.G. ve 2 bebek hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Damien Comolli, İtalyan devine gidiyor

Fenerbahçe'den kovulurcasına gönderilen Comolli İtalyan devine gidiyor
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu

Yaylaya çıkan adam böylesini ilk defa buldu! Toplam ağırlığı inanılmaz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.