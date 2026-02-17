Ankara'da 2 kız kardeşin ölümüne neden olan kamyon şoförünün yargılanması sürdü

Ankara'da 2 kız kardeşin ölümüne sebep olan kamyon şoförünün, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Üneş ile maktul Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, olay yerinde yapılan keşfe dair bilirkişi raporunun dosyaya gelmediğini bildirerek, maktul Anıl Gülçür'ün kızı müşteki Beste Gülçür Kaplan ile oğlu müşteki Uğur Arman Gülçür'e söz verdi.

Müşteki Beste Gülçür Kaplan ve Uğur Arman Gülçür, keşif mahallinde yapılan incelemelerde, sanığın kamyonunun olay sırasında okul yolundaki yaya geçidi üzerinde bulunduğunun ve kazanın da yaya geçidinde meydana geldiğinin görüldüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da keşif mahallinde yapılan incelemede olayın bilinçli taksir ile değil, olası kast ile meydana geldiğinin görüldüğünü savunarak, mahkemeden, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık Murat Üneş ise önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin kaçma veya delilleri karartma şüphesi olmadığını ve bilirkişi raporunun henüz dosyaya kazandırılmadığını belirterek, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunun beklenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Kırım Caddesi, Emek Mahallesi'nde Murat Üneş idaresindeki kamyonetin birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen Anıl Gülçür ve Semra Çevik'e çarptığı, 66 yaşındaki Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Çevik'in ise kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, sürücü Murat Üneş'in olay yerinde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Murat Üneş'in, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.