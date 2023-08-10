Ankara'da hortum cep telefonu kamerası ile görüntülendi
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Ankara'da Esenboğa Havalimanı yakınlarında çıkan hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Akşam saatlerinde başkent Ankara'da hava rüzgarlı bir hal almaya başladı ve boş bir arazi üzerinde şiddetlenen rüzgarla birlikte hortum oluştu.
Ankara'da hortum cep telefonu kamerası ile görüntülendi
ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde çıkan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da Esenboğa Havalimanı yakınlarında hortum çıktı. Akşam saatlerinde başkent Ankara'da hava rüzgarlı bir hal almaya başladı. Esenboğa Havalimanı yakınlarında boş bir arazi üzerinde şiddetlenen rüzgarla birlikte hortum oluştu. Meydana gelen bu doğa olayı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Güncel