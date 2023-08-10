Ankara'da hortum cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Ankara'da Esenboğa Havalimanı yakınlarında çıkan hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Akşam saatlerinde başkent Ankara'da hava rüzgarlı bir hal almaya başladı ve boş bir arazi üzerinde şiddetlenen rüzgarla birlikte hortum oluştu.