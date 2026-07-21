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Başkentte bir kişi komşusunun arazisine sıçrayan yangını söndürmek isterken öldü

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 72 yaşındaki Aziz Balaban, hobi bahçesindeki kuru otları yakarken çıkan yangın komşusunun arazisine sıçradı. Yangını söndürmeye çalışırken dengesini kaybeden Balaban, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, hobi bahçesindeki kuru otları yakmak isterken büyüyen alevlerin komşusunun arazisine sıçraması üzerine, yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Gökçehüyük Mahallesi'nde oturan Aziz Balaban (72), dün öğle saatlerinde kendisine ait hobi bahçesindeki kurumuş otları temizlemek amacıyla ateşe verdi.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek hobi bahçesinin yanında bulunan komşusunun tarım arazisine sıçradı.

Komşusunun arazisine sıçrayan yangını söndürmeye çalışan Balaban, dengesini kaybederek yanan otların arasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Balaban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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