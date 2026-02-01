Ankara'da çaldıkları araçları parçalayıp satan 8 şüpheli yakalandı
Ankara'da çaldıkları araçları parçalayarak satan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, araçları çekiciyle taşıyıp kısa sürede parçalayarak iç parçaları sattıkları tespit edildi.
ANKARA'da çaldıkları araçları aynı gün parçalayarak sattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları çekiciyle taşıdıkları, kısa sürede parçaladıkları, iç parçaları sattıkları ve kalan kısımları hurda tesislerinde preslettikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel