Ankara'da Hayvanseverlerden Belediyeye Protesto

ANKARA'da bir grup hayvansever, Altındağ Belediyesi'ne ait barınak yakınında 11 köpek ölüsü bulunması nedeniyle belediye binasının önüne siyah çelenk bıraktı.

Ankara'da 8 Ağustos Perşembe akşamı Altındağ Belediyesi'ne ait barınağın yakınındaki alanda 11 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverlerin sosyal medyadaki tepkileri sonrası belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu alanın hayvan mezarlığı olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Köpek ölümleri nedeniyle belediyeyi suçlayan Hayvanlara Özgürlük Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi, Altındağ Belediyesi önünde toplandı. Grup belediye binası önünde, "Susma haykır, katliama hayır", "Kan kokuyor, barınaklarınız kan kokuyor" sloganları attı.

'HAYVANLARIN HAKKI HARAM OLSUN'

Grup adına açıklama yapan Merve Karamete, "Katliama sessiz kalmamak için buradayız. Masum sokak hayvanları için çıkarılan katliam yasası kabul edilebilir değil. Yıllardır görev yapmayan belediyeler bugün sanki sorunu çözecekmiş gibi hiç kimseye zararı olmayan, sokağın sembolü olmuş gariban hayvancıklarımızı barınağa alma bahanesiyle toplayıp, daha barınağa bile sokmadan öldürüp, çöp konteynerlerine atmaktadır. Bu zalimliği yapan Altındağ Belediyesi'ni protesto ediyor, artık tek çaremiz olan yüce Allah'a havale ediyoruz. Ayrıca tespit ettiğimiz ölüm çukurlarından çıkarılan onlarca köpeğin işkenceyle öldürüldüğünü, hatta bazılarının kafasının kesildiği görülmüştür. Bu dünyaya sığdıramadığınız, yıllardır kısırlaştırma yapamadığınız, bir lokma ekmeği çok gördüğünüz, üzerinden maaş aldığınız sokak hayvanlarının hakkı; hepinize haram olsun" dedi. Grup üyeleri, açıklamanın ardından belediye binasının önüne siyah çelenk bıraktı.