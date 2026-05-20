Ankara Valiliğinden kentin güneybatı kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, Haymana ve Polatlı ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, saat 17.00'ye kadar Ankara'nın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.