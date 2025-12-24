Haberler

Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve tarımsal alanlarda zirai don riskinin arttığını duyurdu. Önümüzdeki hafta boyunca soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını, tarımsal alanlarda zirai don riskinin öngörüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ankara il merkezinde, 26 Aralık ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin

Süper Lig'in eski golcüsüne şimdi paha biçilemiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Tayvan'daki depremde panik anları kamerada

6.1'lik depremde korku dolu anlar kamerada
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin

Süper Lig'in eski golcüsüne şimdi paha biçilemiyor
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
İki ilin sınırında yer alıyor, isminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor

İki ilin sınırında! İsminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor