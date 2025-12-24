Haberler

Ankara'da Hava Sıcaklığı Düşecek, Buzlanma ve Don Uyarısı

Ankara Valiliği, 26 Aralık'tan itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece düşeceğini ve buzlanma ile don olayları yaşanabileceğini açıkladı. Vatandaşların dikkatli olması önerildi.

ANKARA Valiliği, 26 Aralık'tan itibaren kentte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini duyurarak, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Ankara il merkezinde; 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
