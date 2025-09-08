Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve trafik aksamalarına neden oldu. Yüzlerce vatandaş, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı ve belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başladı. Gölbaşı'nda bir binanın istinat duvarı yıkılırken, Çankaya'da araçlar suda mahsur kaldı.
Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.
Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi.
Başkentte yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.
Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri cadde sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı, trafik ekipleri ise araç sürücülerini uyardı.
Gölbaşı'nda istinat duvarı yıkıldı
Yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yıkıldı.
Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalara devam ediyor.