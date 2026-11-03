Ankara'da gece yaşanan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ANKARA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yağış altında ilerledi. Sokaklara çıkan vatandaşların ise şemsiye kullandıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı