Ankara'da gece yaşanan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı

Ankara'da gece yaşanan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağış altında ilerlerken, sokaklara çıkan vatandaşların şemsiye kullandıkları görüldü.
ANKARA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ankara'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yağış altında ilerledi. Sokaklara çıkan vatandaşların ise şemsiye kullandıkları görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı