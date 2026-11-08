Ankara'da gece başlayan kar yağışı sokak, cadde ve parkları beyaza bürüdü

Ankara'da gece başlayan kar yağışı sokak, cadde ve parkları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Kaynak: AA