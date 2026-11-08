Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da gece başlayan kar yağışı sokak, cadde ve parkları beyaza bürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi20

Galatasaray taraftarından tepkiler çığ gibi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı

Eski bakan yardımcısının eşine tedbir kararı: Mal varlığı incelenecek

Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı

Fon soruşturması! BDDK Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket

Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonra pişman oldular

Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü

Galatasaray-Amedspor maçı için televizyonu açanlar saydırmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
ABD İran'a karşı 'Demir Kapı' görev gücünü kurdu

ABD'den İran'a karşı yeni hamle! 'Demir Kapı' görev gücünü kuruldu
Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti

İki fotoğraf arasındaki farkı bir kişi yarattı! Çöplüktü böyle oldu