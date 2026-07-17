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Ankara'da freni patlayan hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi öldü

Ankara'da freni patlayan hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi öldü
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Ankara Yenimahalle'de freni patlayan hafriyat kamyonu, iki kamyona çarptı. Kazada sürücüler Ömer Sütçü ve Emre Çelik hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun, 2 kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesince İvedikköy Mahallesi 3832. Cadde'de yürütülen yol açma çalışmaları sırasında, freni patlayan Ömer Sütçü (36) yönetimindeki 06 DY 4311 plakalı hafriyat kamyonu, Emre Çelik'in (40) kullandığı 06 COS 880 ve Mustafa Sandıklı idaresindeki 06 DU 7291 plakalı kamyonlara çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan Çelik'in içinde bulunduğu kamyon, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

Kazada Ömer Sütçü ve Emre Çelik, hayatını kaybetti.

Sütçü ve Çelik'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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