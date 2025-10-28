Ankara'da Fırtına Minareyi Devirdi, Yaralanan Yok
Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan fırtına, Çanıllı Mahallesi'ndeki caminin minaresinin devrilmesine neden oldu. Minarenin bir evin üzerine düşmesi sonucu hasar oluştu ancak şans eseri yaralanan olmadı.
Ankara'da etkili olan sağanağın yanı sıra yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkisini gösterdi. Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, fırtınada devrildi. Minare bir evin üzerine devrilirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Camide ve evin bir bölümünde hasar oluştu.
