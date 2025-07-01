Ankara'da Etkinlik Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

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Başkent Ankara'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın saat 14.00'ten itibaren birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi ve Turgut Reis Caddesi'nde kapanmalar gerçekleştirilecek.

Başkentte bazı yollar Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın saat 14.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik nedeniyle yarın saat 14.00 itibarıyla Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Turgut Reis Caddesi'nin Dögol Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve buraya Celal Bayar Bulvarı'ndan bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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