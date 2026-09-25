Ankara'da Etimesgut ve Çankaya'da jandarma operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, evde kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 1 kilo 62 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA