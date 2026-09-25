Haberler

Ankara'da Etimesgut ve Çankaya'da jandarma operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da Etimesgut ve Çankaya'da jandarma operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
+47 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da jandarma ekiplerinin Etimesgut ve Çankaya'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 1 kilo 62 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, evde kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 1 kilo 62 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA
Samsun Havza'da 25 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Arkadaşları konteynere girdiğinde acı manzarayla karşılaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı

Kadın futbolunda şaşkına çeviren final!
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
Tahıl için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo inanılmaz

Tahıl için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo inanılmaz