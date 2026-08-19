Haberler

Ankara'da Eğlence Mekanlarına Operasyon: 26 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçları kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı, 19 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Ankara'da eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 26 oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Çankaya ilçesinde göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda, 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 26 oldu. 19 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas

İsrail'in saldırısının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil

Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil!
Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık

Böyle mi bitecekti? Taraftar kahrolacak
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı