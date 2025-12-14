Ankara'da eğlence mekanında silahlı kavga; 9 gözaltı

ANKARA'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan 3 kişi, iddiaya göre çalışanlara 'niye bakıyorsun' diyerek kavga çıkardı. Ardından 3 kişi tehditler savurarak mekandan ayrıldı. Bir süre sonra bu kişiler ve beraberlerindeki 4 arkadaşı, yeniden eğlence mekanına gelerek iş yeri çalışanlarıyla kavga etti, tabancayla ateş açtı. Mekanda rastgele ateş açan ve tehditler savuran şüpheliler, daha sonra uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, mekan çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.