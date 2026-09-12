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Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi Paşakılıcı Sokak'ta oturan E.A'nın evinden değişik bitki kokuları alan komşuları, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 2 kilo 960 gram esrar, 7 kök hint keneviri, kenevir yetiştirmek ve uyuşturucu üretmek için kullanılan malzemeler ile 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma sistemi, 1 su pompası ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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